Варшава, , 09:27 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции, посвященной миграционному кризису на белорусско-польской границе, пригрозил официальному Минску существенным ужесточением экономических санкций. Об этом 25 ноября сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если гибридные атаки с белорусской стороны усилятся, мы существенно ужесточим экономические санкции. И нашу позицию поддерживают в Евросоюзе», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что говорить о мерах воздействия на Белоруссию он будет также с немецким руководством. В ближайшие дни он планирует посетить Берлин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.