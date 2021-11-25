Волгоград, 25 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Ещё двух участниц «штурма» управления Роспотребнадзора в Волгограде привлёк к административной ответственности суд. Вынесено пять постановлений на общую сумму свыше 30 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Мировой судья судебного участка №122 Центрального судебного района 24 ноября вынес в отношении Оксаны Б. два постановления о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и два постановления о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В общей сложности сумма штрафов по ним составила 30 тысяч рублей.

Ещё одну участницу инцидента, Наталью А., оштрафовали на три тысячи рублей за нарушение пропускного режима.

Напомним, ранее мировой судья рассмотрел два материала в отношении Светланы П. — ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Женщины решили устроить проверку масочного режима в здании регионального управления Роспотребнадзора, а также требовали предъявить сертификаты о вакцинации у сотрудников ведомства и его главы Ольги Зубаревой.