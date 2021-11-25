Гори, Грузия, 25 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Психологическое состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, в последнее время изменилось. Об этом журналистам сообщила его мать Гиули Аласания после свидания с сыном.

Rrnews.ru Михаил Саакашвили

«Психологический настрой Михаила Саакашвили очень тяжелый, потому что он перенес очень серьезную психологическую травму, — сказала Аласания. — Человек находится в подавленном состоянии. Он не тот, каким мы его знали прежде».

Она заявила, что общество должно действовать и добиться освобождения экс-президента. На вопрос журналистов, каким образом это можно осуществить, мать Саакашвили не смогла дать ответ.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.