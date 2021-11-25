Киев, 25 ноября 2021, 09:26 — REGNUM Ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донбассе крайне нестабильна, заявил специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Микко Киннунен.
По его словам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинские власти перешли все разумные границы, продолжая обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донбасса, публично заявляя при этом о применении ударных беспилотников.
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