Москва, , 09:25 — REGNUM С 1 января в Москве начнёт применяться новая система сбора коммунальных отходов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава столицы рассказал, что новая система охватит как жилой сектор, так и коммерческие предприятия.

«Вводится единый региональный оператор и единая система подрядчиков, единые тарифы в городе, — заявил Собянин. — Все это будет работать как единый организм».

Он отметил, что другие регионы России уже прошли переходный период, в Москве изменения начнутся позднее в силу масштаба города и сложности задачи.