Ставрополь, 25 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пропала десятилетняя школьница из Невинномысска Виктория Антонова. Она ушла на учебу 24 ноября и не вернулась домой до сих пор. МВД объявило поиск ребенка. В нем участвуют представители отряда «Лиза Алерт» и добровольцы, сообщили в полиции.

Ребенок

В управлении МВД по Ставрополью уточнили, что «во второй половине дня девочка ушла из школы в направлении дома». Сообщение о том, что ребенок пропал, поступило в дежурную часть в 22:30.

Полиция обратилась к гражданам с пробой о помощи в поисках девочки, сообщив особые приметы. Ребенок одет в яркую куртку салатового цвета и юбку, с собой у девочки был розовый рюкзак.