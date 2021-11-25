Пекин, 25 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Пекин совместно с Тегераном готов противостоять внешнему давлению. Об этом 25 ноября в разговоре с главой министерства иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который состоялся в формате видеоконференции, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Китая

«Китай готов сотрудничать с Ираном, чтобы противостоять любой политике односторонних действий и травле, отстаивать принцип невмешательства во внутренние дела и защищать международную справедливость и беспристрастность», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Китай ценит поддержку Ираном инициативы глобального развития, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, готов работать с Ираном над реализацией плана всестороннего сотрудничества двух стран. При этом, по словам Ван И, Пекин не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай неоднократно обвинял США во вмешательстве во внутренние дела страны и агрессии против суверенитета КНР. Также Вашингтон пытается вмешиваться и во внутренние дела Ирана.