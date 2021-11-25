Москва, 25 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Продукты питания с содержанием пальмового масла повышают в крови уровень «плохого» холестерина, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

Он отметил, что пальмовое масло часто применяют при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Злоупотреблять продукцией с содержанием такого масла не следует.

«Ведь там же не только сами масла. Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно «плохого» холестерина», — пояснил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников рассказал о пользе холестерина для организма человека. Вреден не сам холестерин, а его избыток. Снизить уровень холестерина в крови лучше всего помогают орехи.

Читайте также: Мясников развеял мифы о холестерине