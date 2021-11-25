Сатка, Челябинская область, 25 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинской области 33-летний житель Уфы осуждён за попытку продать 5 кг. наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, этот гражданин был участником преступной группировки. Товар он получил в Саткинском районе и собирался сбывать его в Башкирии. Но в январе его задержали.

Подсудимый признал свою вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на 7 лет 6 месяцев и оштрафовал на 100 тыс. рублей. Обнаруженные при нём более 570 тыс. рублей конфискованы в доход государства.