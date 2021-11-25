Москва, , 09:23 — REGNUM Московский метрополитен к 10-летию городских электронных госуслуг выпустил праздничную карту «Тройка» с эффектом дополненной реальности, сообщается на портале мэра столицы.

Карта «Тройка» Андрей Лыткин, ИА Красная Весна

Новая карта «Тройка» для проезда в общественном транспорте с уникальным дизайном выполнена в двух цветах — белом и черном. В ее оформлении использованы элементы дизайна портала mos.ru.

Купить праздничную карту можно с 25 ноября в кассах станций кольцевой линии Московского метрополитена и внутри кольца. Тираж юбилейной «Тройки» ограничен и составляет 10 тыс. экземпляров.

ИА REGNUM ранее сообщало, московскую транспортную карту «Тройка» испытают в общественном транспорте Ростовской области.

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