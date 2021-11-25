Москва, , 09:23 — REGNUM В четверг, 25 ноября, в Москве ожидается сырая пасмурная погода со слякотью и моросящим дождём, температура воздуха в городе составит +1… +3 °C. Об этом 25 ноября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook.

Снег с дождем в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ожидается облачная погода, местами возможны незначительные осадки, в основном уже моросящего характера, ветер юго-западный до 4−9 м/с», — отметил синоптик.

Также он указал, что температура в столице России будет составлять +1… +3 °C, а в Московской области — −1… +4 °C и добавил, что атмосферное в течение дня будет падать и составит 743 мм рт. столба.

При этом Тишковец отметил, что такие значения температуры воздуха на 1−2 градуса выше климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября в московском метеобюро сообщили, что прошедшая ночь в столице России стала наиболее холодной с начала осени, температура воздуха в городе опустилась до — 6 °C.