Южная Корея, 25 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Южная Корея расширит использование возобновляемых источников энергии к 2025 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Kenny J Lee Южная Корея

Данное заявление он сделал 24 ноября в ходе церемонии запуска плавучей солнечной электростанции на плотине Хапчхон в уезде Хапчхон провинции Кёнсан-Намдо (~350 км к югу от Сеула).

В ходе мероприятия президент подчеркнул роль новой электростанции в реализации политики перехода к возобновляемым источникам энергии путём сокращения доли угольных и атомных электростанций в производстве электроэнергии.

Известно, что новая плавучая электростанция способно производить 41 Мвт электроэнергии в год. Данного объёма достаточно, чтобы обеспечить электричеством порядка 60 тыс. человек.

Напомним, что правительство Южной Кореи намерено увеличить совокупную мощность ветряных и солнечных электростанций с 17,6 ГВт в 2020 году до 42,7 ГВт в 2025 году.