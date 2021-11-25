Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области Казахстана пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США в Китайскую Народную Республику, сообщает информационное агентство Stan.kz.

Глава государства поставил перед Агентством финансового мониторинга важнейшие задачи по выявлению и расследованию фактов вывода денег в зарубежные страны.

Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 миллиона долларов США (более 1 миллиарда 200 миллионов тенге) в Китайскую Народную Республику. Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co, LTD».

При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны. Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.