* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:19 — REGNUM *Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Заместитель министра информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что с США ведутся переговоры о размораживании активов Афганистана.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», заместитель министра информации и культуры и официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, ссылаясь на предстоящую встречу делегации талибов со специальным представителем США, сообщил: «Предпринимаются усилия по размораживанию активов афганского народа для решения экономических проблем».

Он добавил: «В ходе этих встреч предполагается принятие новых обязательств. В рамках соглашений в Дохе, проводятся встречи с представителями США, и эти встречи могут принести определенную пользу».

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжил: «Эти встречи могут привести к установлению дипломатических отношений, что отвечает интересам обеих сторон».

По сообщению государственного информационного агентства «Бахтар», Муджахид также подчеркнул, что возглавляемое Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство привержено выполнению своих обязательств перед международным сообществом.

«Мы всегда утверждали, что готовы сотрудничать с Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на практической и прагматической основе в сфере наших основных национальных интересов, в первую очередь, по вопросам борьбы с терроризмом, и подразумевая, что Афганистан никогда больше не будет площадкой для подготовки международных террористических атак», — заявил репортерам пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс добавил: «Том Уэст, специальный представитель по Афганистану, прибудет в Доху для двухнедельной встречи с лидерами Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обсудить наши жизненно важные национальные интересы в Афганистане».