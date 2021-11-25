Шелехов, Иркутская область, 25 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Иркутской области сотрудники собственной безопасности МВД пресекли противоправную деятельность восьми полицейских в Шелеховском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

(сс) sajinka2 Взятка

По предварительным данным, оперативные дежурные и участковые уполномоченные за взятку предоставляли предпринимателю информацию об умерших жителях для последующего оказания ритуальных услуг. Подозреваемые были задержаны и отстранены от работы. Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

«В случае подтверждения фактов противоправной деятельности они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Кроме того, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.

Против руководителя фирмы возбуждено уголовное дело за дачу взятку должностному лицу.

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