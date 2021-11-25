Тюмень, 25 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Тюменской области покинула свой пост уполномоченный по правам предпринимателей региона Лариса Невидайло. Об этом 25 ноября 2021 года сообщил информационный центр тюменского правительства.

Ombudsmanbiz72.ru Лариса Невидайло

Постановление об отставке Ларисы Невидайло подписано главой региона Александром Моором.

Кто станет новым бизнес-омбудсменом, не сообщается. Известно, что Лариса Невидайло владеет сетью, состоящей из 17 кафе и баров «МаксиМ».