Самара, 25 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. 22 объекта водоснабжения и очистки воды намерены построить до 2025 года в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов в ходе заседания общественного совета по экологической безопасности области в региональном правительстве.

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Сообщается, что эти проекты планируется реализовывать в рамках областной составляющей федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Остальные объекты, которые не вошли в этот перечень, можно включить в федеральную программу, если нацпроект продлят после 2024 года», — приводит пресс-служба областного правительства слова руководителя ведомства.

По словам главы управления Роспотребнадзора по региону Светланы Архиповой, еще немало населенных пунктов региона нуждается в улучшении качества питьевой воды до нормативных показателей.

«На сегодня 98% жителей области обеспечены централизованным водоснабжением. Около 55 тысяч человек все еще пользуются колодцами, родниками или привозной водой», — приводит пресс-служба ее слова.

Сообщается, что в области используются 900 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе 885 подземных и 16 поверхностных. При этом в регионе постоянно проходят проверки качества воды: иногда фиксируется превышения по допустимым микробиологическим показателям. И для того, чтобы не допускать этого, необходимо активно менять инженерные сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать реестр промышленных предприятий Самары, в которых необходимо создать инженерную инфраструктуру для очистки воды.