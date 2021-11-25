Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве в 2021 году введены 6 млн кв. метров жилой недвижимости, что является реконрдным показателем. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если посмотреть статистику с 2012 года по 2014—2015 год, мы вводили около 3 млн квадратных метров, в этом году ввели 6 млн, — цитирует Собянина РИА Новости. — Это рекорд за всю историю Москвы».

Он пояснил, что растут как предложение, так и спрос. Толчок дали хорошие условия по ипотеке. При этом ещё одним важным фактором мэр города назвал межрегиональную миграцию. К примеру, около 40% покупателей жилья в Новой Москве — иногородние.

Собянин предположил, что если в Москве будет построено очень много жилья и, но сделает его небольшим по цене, то тогда столица будет прирастать не по одному миллиону человек за десять лет, а по два-три миллиона.