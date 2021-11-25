Калуга, , 09:48 — REGNUM Депутаты городской думы Калуги в рамках обсуждения предъявления QR-кодов в общественных местах, которое станет обязательным с 16 декабря, предложили изменить условия предъявления кодов в торговых центрах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента по итогам заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

На заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Фото пресс-службы городской Думы Калуги

«Возможно, что требование о допуске по QR-коду будет распространено и на торговые центры. Это создаст ряд серьёзных трудностей, будет сложно реализовать саму процедуру и контролировать соблюдение ограничений. Необходимо обратиться к городскому голове с предложением, внести на рассмотрение руководства области следующее предложение: запретить не посещение торговых центров без QR-кода, а обслуживание посетителей, не предоставивших код или результаты ПЦР-теста», — отметил заместитель председателя городской Думы Сергей Павлов.

Предложение депутата было поддержано Советом по развитию малого и среднего предпринимательства. В заседании приняли участие председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городской Думы Андрей Макаров, руководители подразделений и специалисты горуправы, представители прокуратуры и предпринимательского. Планируется, что система QR-кодов будет введена в Калуге при посещении предприятий торговли и общественного питания, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, а также других общественных мест.

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