Калуга, 25 ноября 2021, 09:48 — REGNUM Депутаты городской думы Калуги в рамках обсуждения предъявления QR-кодов в общественных местах, которое станет обязательным с 16 декабря, предложили изменить условия предъявления кодов в торговых центрах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента по итогам заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Предложение депутата было поддержано Советом по развитию малого и среднего предпринимательства. В заседании приняли участие председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городской Думы Андрей Макаров, руководители подразделений и специалисты горуправы, представители прокуратуры и предпринимательского. Планируется, что система QR-кодов будет введена в Калуге при посещении предприятий торговли и общественного питания, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, а также других общественных мест.
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