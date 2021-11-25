В Калуге могут разрешить посещать ТЦ без QR-кодов, но без права покупок
Калуга, 25 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Калужские предприниматели и депутаты городской думы в рамках обсуждения предъявления QR-кодов в общественных местах, которое станет обязательным с 16 декабря, предложили изменить условия предъявления кодов в торговых центрах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при городском голове Калуги.
Предложение депутата было поддержано Советом по развитию малого и среднего предпринимательства. В заседании приняли участие председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городской Думы Андрей Макаров, руководители подразделений и специалисты горуправы, представители прокуратуры и предпринимательского. Планируется, что система QR-кодов будет введена в Калуге при посещении предприятий торговли и общественного питания, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, а также других общественных мест.