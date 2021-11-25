Ташкент, , 09:10 — REGNUM Делегация во главе с министром обороны Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым находится в Узбекистане. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба минобороны Узбекистана.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«На встрече министров обороны Узбекистана и Казахстана стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по его дальнейшему укреплению», — говорится в сообщении.

В частности, стороны всесторонне обсудили важность и значение проведения совместных учений «Қалқон-2021», проведенного в Казахстане и «Хамкорлик-2021». Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и обмена опытом военнослужащих по направлению боевой подготовки.

«Хамкорлик-2021» завершилось 24 ноября. По итогам учения и встречи было подписано соглашение между министерствами обороны Узбекистана и Казахстана, включающее в себя ряд мероприятий по сотрудничеству в военной сфере», — сообщает пресс-служба.

Совместные военные учения «Хамкорлик — 2021», проходили на полигоне «Термез» Юго-западного особого военного округа минобороны Узбекистана.