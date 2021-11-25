Якутск, , 09:17 — REGNUM Сотрудников управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии подозревают в мошенничестве. Кабинеты ведомства обыскивают, сообщило News.Ykt.ru.

Обыск RobillardMichel

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Как сообщил источник издания, поводом для обыска стало строительство экстрим-парка стоимостью 40 млн. рублей в городе Покровск. Возбуждено уголовное дело.

«Обыски проводят сотрудники Следственного управления МВД Якутии», — сказал источник.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Ирина Алексеева от комментариев отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре обыски проходили в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии. Тогда по подозрению в незаконной перевозке драгоценных металлов был задержан заместитель начальника ОБЭП Гаврил Тарабукин.