* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:09 — REGNUM Действующие посольства Афганистана в зарубежных странах не намерено закрывать радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившее власть в стране. Об этом 25 ноября рассказал представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин, который назначенный радикальным движением на пост афганского постпреда при ООН.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Мы не собираемся закрывать посольства. Но как правительство мы, конечно, переведем часть дипломатов из одного посольства в другое или переведем их в МИД в Кабуле. Это нормально», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Шахин указал, что нынешние афганские дипломаты смогут и дальше продолжать свою работу в случае, если они «будут служить народу Афганистана и его новому правительству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония в ближайшее время не намерена возобновлять работу посольства в Афганистане, закрытого после прихода к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).