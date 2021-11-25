* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:06 — REGNUM Российским предпринимателям в Афганистане обещают создать все необходимые условия для работы. Об этом заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный на пост афганского постпреда при ООН.

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«Мы хотим, чтобы в Афганистан приезжали российские бизнесмены, инвесторы и предприниматели. Мы будем приветствовать их инициативы и создадим необходимые условия», — добавил в беседе с ТАСС представитель радикального движения.

Он подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдают и будут соблюдать «законы страны, благоприятные для инвесторов». По его словам, радикалы «будут признательны, если россияне начнут вкладывать деньги в Афганистан».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что в течение ближайшего времени в Афганистане могут произойти полный крах экономики и социальной сферы, а также гуманитарная катастрофа. По его словам, вероятность такого развития событий велика. Также он считает, что в стране может произойти усиление внутреннего вооруженного противостояния.

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