Ташкент, 25 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В распоряжении населения Узбекистана имеется около 500 тысяч гектаров приусадебных земель. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам совещания, посвящённого мерам развития плодоовощеводства и дехканских хозяйств.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Совещание прошло вечером 24 ноября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«В следующем году планируется выделить 100 миллионов долларов на их эффективное использование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства будут предоставляться на льготной основе по программе семейного предпринимательства. Помощь выделяется в целях повышения урожайности овощей и фруктов.