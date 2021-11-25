Оренбург, 25 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбурге подрядчика поторопили с засыпкой скандального котлована, на месте которого еще в 2003 году должен был появиться торгово-административный комплекс «Атриум». Губернатор Денис Паслер поручил провести работы по засыпке ямы до наступления морозов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пресс-служба администрации Оренбурга Работы по ликвидации котлована

Принято решение о работе подрядчика в ночное время. По предварительным оценкам, в сутки на объект необходимо завозить не менее 1 тысячи кубометров грунта. Днем из-за плотного транспортного трафика есть возможность доставлять на место котлована только половину необходимого объема грунта. Ночью дороги практически не загружены.

Ночные смены позволят ускорить работы и провести их до наступления сильных морозов. Весной начнется благоустройство территории.