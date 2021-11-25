Кемерово, 25 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Проверка Сибирского управления Ростехнадзора, прошедшая в апреле 2021 года, обнаружила на шахте «Листвяжная» 139 нарушений. К административной ответственности было привлечено как само юрлицо, так и более 20 должностных лиц и сотрудников ООО, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

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Проверка проходила с 5 по 16 апреля 2021 года. Среди обнаруженных нарушений были, в частности, такие: «отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) по вентиляционному штреку №823 за изолирующими перемычками, для шахт отрабатывающих самовозгорающиеся угольные пласты», «не исправны двери вентиляционного сооружения (шлюз №25), установленного в сбойке №16 между путевым и конвейерными уклонами №33, влияющие на проветривания лавы №823», «не в полном объёме укомплектован противопожарный щит», «аппаратура громкоговорящей аварийной связи и оповещения, установленная в подготовительном забое Разрезная печь № 821−3, находится в не исправном состоянии» и так далее.

Часть выявленных нарушений была устранена в ходе проверки, а на устранение оставшихся компании дали время.

Напомним, шахта входит в дивизион АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», бенефициаром которого называют миллиардера Михаила Федяева. Среди основателей холдинга был и экс-депутат Госдумы от Кузбасса Владимир Гридин.

Среднесписочная численность сотрудников шахты — более 1,7 тыс. человек. Во время ЧП в штреке находились свыше 100 человек. Количество пострадавших уточняется. По факту ЧП идёт проверка.