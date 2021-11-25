Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена пытается убрать из проекта оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) положений о различных санкциях против газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет журнал Foreign Policy.

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Издание отмечает, что в Белом доме такие усилия прилагают, не привлекая внимания. Надежды на отмену санкций в президентской администрации возлагают на союзников-демократов в Конгрессе США.

Так, на минувшей неделе госсекретарь Энтони Блинкен и ключевые помощники призвали сенаторов отказаться от поправок, предполагающих введение ограничений против некоторых структур, связанных с газопроводом. Эти рестрикции не могут быть заблокированы Белым домом.

Президентская администрация, отмечает издание, хочет помешать введению санкций против структур ФРГ, которые участвуют в проекте СП-2. Демократы видят в поправках опасность ослабления полномочий исполнительной власти, связанных с введением и продлением санкций.

Источники в Конгрессе отмечают также, что в администрации считают важным «не оттолкнуть Германию» — предполагаемого ключевого союзника в ситуации, когда между Россией и Украиной якобы возможен конфликт.

Представитель Госдепартамента однозначно не ответил на вопрос о попытке Белого дома противодействовать санкциям. Он заявил о серьёзном отношении к «обязательствам взаимодействовать с Конгрессом» и о том, что его ведомство знает об интересе законодателей «к данному вопросу».

Палата представителей Конгресса США в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, содержащий антироссийские законодательные инициативы. Объём бюджета — $778 млрд. Ожидается, что Сенат Конгресса рассмотрит свою версию бюджета, в которой также есть поправки о санкциях против «Северного потока — 2».

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