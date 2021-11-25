Варшава, 25 ноября 2021, 09:04 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит зависимость Европейского союза от России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, Россия якобы использует газ как «политический козырь», а также с помощью этого трубопровода оказывает давление на Евросоюз, включая Варшаву.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен обсудить с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель тему газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос он собирается понять на встрече, которая состоится 25 ноября в Берлине.
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