Варшава, 25 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит зависимость Европейского союза от России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий

По его словам, Россия якобы использует газ как «политический козырь», а также с помощью этого трубопровода оказывает давление на Евросоюз, включая Варшаву.

«Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми», — цитирует его издание Euractiv.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен обсудить с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель тему газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос он собирается понять на встрече, которая состоится 25 ноября в Берлине.

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