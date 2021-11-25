Москва, 25 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Одна из компаний особой экономической зоны «Технополис «Москва» разработала новый инновационный материал для строительства зданий в суровых климатических условий в Арктике, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Из инновационного материала под названием «гибкий сэндвич» в Арктике строят учебный центр, склад и хранилище для газа. Это панели, состоящие из двух тентовых слоев с утеплителем посередине.

Отличие от других сэндвич-панелей — применение ПВХ-материала, обеспечивающего герметичность и гидроизоляцию, и большие размеры — одна панель покрывает площадь до 200 кв. метров. В Арктику уже поставлено 17 тыс. кв. метров «гибкого сэндвича».

Как сообщало ИА REGNUM, два новых высокотехнологичных производства открылись в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

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