Москва, 25 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Советский и российский актер Владимир Кузнецов ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом 25 ноября сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

При этом причины смерти артиста не уточняются.

Отметим, Владимир Кузнецов в 1978 году окончил ВГИК, мастерскую Алексея Баталова и с 1978 по 1993 год работал в Театре-студии киноактера под руководством Никиты Михалкова. Также еще в 1970-х начал сниматься в кино.

Он исполнял роли в таких фильмах, как «12 стульев» (1971), «Мертвые души» (1984), «Одинокий автобус под дождем» (1986)», «Гардемарины, вперед!» (1987) и др.