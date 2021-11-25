Ташкент, , 09:01 — REGNUM Узбекистан за год увеличил импорт бензина на более 40%, основными поставщиками топлива выступили Россия и Туркмения, сообщает Подробно. уз со ссылкой на Госкомстат республики.

По данным ведомства, в январе-октябре Узбекистан ввез из-за рубежа 300 миллионов литров бензина на 110,2 миллиона долларов, рост по сравнению с прошлым годом увеличился на 128 миллионов литров.

«Среди ключевых поставщиков — Россия (142,3 миллиона литров), Туркменистан (136 миллионов литров), Казахстан (16 миллионов литров), Ирак (3,6 миллиона литров) и Иран (1,8 миллиона литров)», — говорится в публикации.

В самом Узбекистане за первые 10 месяцев текущего года произведено 902,7 тысячи тонн бензина.

«При этом, основная часть бензина, который производится «Узбекнефтегазом», а это около 80 процентов от количества всего топлива, произведенного в республике, составляет марка АИ-80», — сообщает издание.