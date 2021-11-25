Баяндаевский район, , 09:01 — REGNUM В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, инспекторы ГИБДД в Баяндаевском районе остановили внедорожник, в багажнике которого нашли шкуры и лапы медведей.

Незаконная охота в Иркутской области ГУ МВД по Иркутской области

Водитель рассказал, что останки животных нашёл в лесу. Однако, в ходе проверки полицейские установили причастных к незаконной охоте лиц, ими оказались четыре местных жителя в возрасте от 21 года до 47 лет.

«По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Свои противоправные действия они зафиксировали на камеру мобильного телефона», — отметили в ведомстве.

Ущерб, нанесённый браконьерами, специалисты оценили в 240 тыс. рублей. Фигурантов уголовного дела отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.