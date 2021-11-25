Белово, Кемеровская область, , 09:01 — REGNUM Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин выехал на шахту «Листвяжная» — для координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснению причин произошедшего. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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Уточняется, что на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Проведение проверки, в том числе доследственной, проводимой сотрудниками СКР, находится на личном контроле прокурора области.

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