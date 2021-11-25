Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM В Казахстане принято решение ввести запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает BAQ.KZ.

В Казахстане Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 23 ноября № 611 принято решение ввести запрет на вывоз с территории страны лесоматериалов (код товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза4401, 4403, 4404, 4406 и 4407) сроком на шесть месяцев с последующей пролонгацией в рамках поддержки отечественных деревообрабатывающих предприятий, насыщения внутреннего рынка сырьем и сохранения лесного фонда Казахстана.

Территория Казахстана является малолесистой (покрыто лесом 11% территории страны (13,3 млн га), из них лесистость составляет 4,9%). Основная поставка необработанного лесоматериала в Казахстан осуществляется из Российской Федерации.

Принятие данного нормативно-правового акта также запрещает вывоз с территории Казахстана российского необработанного лесоматериала (кругляка).

При принятии Приказа были соблюдены все правила принятия нормативно-правовых актов:

— проект Приказа был вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях;

— был направлен для согласования в заинтересованные органы и организации;

— согласован с аккредитованными организациями;

— опубликован на открытом портале НПА;

— получил положительное заключение общественного совета.