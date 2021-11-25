Нур-Султан, 25 ноября 2021, 09:00 — REGNUM В Казахстане принято решение ввести запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает BAQ.KZ.
В Казахстане Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 23 ноября № 611 принято решение ввести запрет на вывоз с территории страны лесоматериалов (код товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза4401, 4403, 4404, 4406 и 4407) сроком на шесть месяцев с последующей пролонгацией в рамках поддержки отечественных деревообрабатывающих предприятий, насыщения внутреннего рынка сырьем и сохранения лесного фонда Казахстана.
Территория Казахстана является малолесистой (покрыто лесом 11% территории страны (13,3 млн га), из них лесистость составляет 4,9%). Основная поставка необработанного лесоматериала в Казахстан осуществляется из Российской Федерации.
Принятие данного нормативно-правового акта также запрещает вывоз с территории Казахстана российского необработанного лесоматериала (кругляка).
При принятии Приказа были соблюдены все правила принятия нормативно-правовых актов:
— проект Приказа был вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях;
— был направлен для согласования в заинтересованные органы и организации;
— согласован с аккредитованными организациями;
— опубликован на открытом портале НПА;
— получил положительное заключение общественного совета.