Магас, , 08:59 — REGNUM Несовершеннолетний житель Ингушетии обратился с заявлением в Следственный комитет по региону, сообщив о том, что его избил полицейский. Одновременно в отдел полиции поступило обращение от местной жительницы, просившей разобраться с сотрудником МВД, избившем её сына и племянника. По данному факту начали проводить проверку оба ведомства.

Полиция Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«По данному факту подразделением собственной безопасности МВД по Республике Ингушетия проводится служебная проверка, по итогам которой действиям сотрудника будет дана надлежащая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

В Следственном комитете также сообщили о проведении доследственной проверки. О подробностях произошедшего известно, что инцидент случился 10 ноября 2021 года на стационарном посту «Алмаз-503» на въезде в город Магас. Оба пострадавших от действий полицейского — несовершеннолетние, им по 17 лет.