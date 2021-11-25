Магас, 25 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Несовершеннолетний житель Ингушетии обратился с заявлением в Следственный комитет по региону, сообщив о том, что его избил полицейский. Одновременно в отдел полиции поступило обращение от местной жительницы, просившей разобраться с сотрудником МВД, избившем её сына и племянника. По данному факту начали проводить проверку оба ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

«По данному факту подразделением собственной безопасности МВД по Республике Ингушетия проводится служебная проверка, по итогам которой действиям сотрудника будет дана надлежащая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

В Следственном комитете также сообщили о проведении доследственной проверки. О подробностях произошедшего известно, что инцидент случился 10 ноября 2021 года на стационарном посту «Алмаз-503» на въезде в город Магас. Оба пострадавших от действий полицейского — несовершеннолетние, им по 17 лет.