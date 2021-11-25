Москва, 25 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Запад в 2012 году привел к власти Сербскую прогрессивную партию и Александра Вучича для того, чтобы они выполнили несколько важных политических задач. Такое мнение высказал 23 ноября во время прошедшей в пресс-центре ИА REGNUM презентации сборника «Косово, Сербия и Россия» сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Артем Фионов ИА REGNUM Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение»

«Первая задача — это предоставление независимости Косово и Метохии, и Вучич это выполнил почти на 99%. Единственная проблема — это резолюция 1244 и позиция России. Вторая — это централизация Боснии и Герцеговины и упразднение Республики Сербской, а затем вступление БиГ в НАТО», — заявил Джорджевич.

Остальные задачи — это вступление Сербии в НАТО, так как после присоединения БиГ, Черногории и Северной Македонии к альянсу у Сербии уже не останется иного выбора, а также распродажа сербских экономический ресурсов, отметил политик.

«Мы и так уже находимся в экономическом рабстве у Запада и Китая, и непонятно, сколько денег мы им уже должны», — добавил Джорджевич.

По его словам, решение, которое предлагает для Косово и Метохии Александр Вучич — это решение человека, которого шантажирует Запад.

«Это решение лже-русофила и предателя сербского народа. То решение, которое должна поддержать Россия и по вопросу Косово, и по вопросу Республики Сербской, должно учитывать позицию Сербской православной церкви и сербского народа», — считает Младжан Джорджевич.

Напомним, что 25 ноября президент Сербии Александр Вучич встречается с Владимиром Путиным в Сочи.