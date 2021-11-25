Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Посольство Казахстана в Москве объявило новые правила для въезда казахстанцев в Россию, сообщает информационное агентство Stan.kz.

«С 29 декабря 2021 года гражданам Казахстана, прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей. Детям до 6 лет такие справки не нужны», — говорится в сообщении посольства.

Также казахстанцам необходимо пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД им выдается соответствующий документ.

«В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях — в течение 90 дней», — отметили в посольстве.

После истечения срока действия медицинских справок казахстанцы в течение 30 дней обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа.

В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращён.