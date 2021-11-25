Москва, , 08:57 — REGNUM Российский Центробанк одобряет инициативу о доступе банков к сведениям о ранее выданных гражданам паспортах. Об этом сообщают 25 ноября «Известия».

Паспорт гражданина России Studsovetmsudt.ru

С середины 2021 года в паспортах российских граждан не обязательны отметки о ранее выданных паспортах, а также о браке и детях. Из-за этого банкам стало сложнее идентифицировать и оценивать заёмщиков.

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Например, нельзя однозначно связать новый и старый паспорта в базах данных бюро кредитных историй (БКИ). Недобросовестный клиент может получить кредит, заявить, что потерял паспорт, а в дальнейшем снова получить деньги уже по новому документу.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) рассказал о такого рода трудностях в письмах правительству, МВД и ЦБ. В Банке России сообщили, что поддерживают любой вариант, который позволит кредитным организациям выполнять свои обязанности по проверке клиентов, рассказал изданию председатель НСФР Андрей Емелин.

Одно из предложений — вернуть отметки о ранее выданных паспортах. Другая инициатива — позволить банкам проверять историю паспортов с помощью ещё одного сервиса МВД, пояснил Емелин.

Случаев мошенничества с паспортами становится больше. В Москве только 24 ноября возбудили четыре дела о попытках получить кредит по поддельному паспорту, рассказали изданию источники в правоохранительных органах.