В ВС Южной Кореи выявили 28 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 25 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»
По их словам, коронавирус выявлен у 28 человек, включая семь представителей сухопутных войск.
Известно, что 27 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 536.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2245.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3938 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 429 002.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти четыре тыс. зараженных коронавирусом