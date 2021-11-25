Лондон, , 08:54 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились более активно вести совместную работу по прекращению пересечения нелегальными мигрантами пролива Ла-Манш. Об этом 25 ноября говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра по итогам разговора.

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон No10 Downing Street

«Они (Джонсон и Макрон) договорились, что необходимо срочно наращивать совместные усилия по предотвращению этих смертельных пересечений (нелегальными мигрантами пролива Ла-Манш) и что они будут делать все, что в их силах, чтобы остановить банды, ответственные за то, что они ставят под угрозу жизнь людей», — говорится в заявлении.

Также указывается, что глава правительства Британии и французский лидер отметили важность работы с Бельгией и Нидерландами, а также другими странами Европы для того, чтобы мигранты не добирались до «французского берега».

«Оба лидера ясно заявили сегодня, что трагические смерти — мрачное напоминание того, чтобы жизненно важно иметь в арсенале все возможности, чтобы остановить эти смертельные пересечения и разрушить бизнес-модель уголовных банд, которые стоят за ними», — добавляется в сообщении.

Отметим, телефонный разговор между Джонсоном и Макроном состоялся после того, как накануне районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Британии, в результате чего погибло свыше 30 человек.