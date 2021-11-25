Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве есть резервы для сокращения числа мигрантов на коммунальных предприятиях, заявил мэр города Сергей Собянин.

Дворники за работой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в крупных коммунальных предприятиях Москвы иностранных рабочих практически нет, однако мигранты остались в районных жилищных бюджетных учреждениях, где много дворницкого, чернового и низкооплачиваемого труда.

«Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — цитирует мэра РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы призвал уменьшить долю мигрантов при строительстве домов по программе реновации, где правительство столицы выступает в качестве заказчика. Он также призвал повышать зарплаты и увеличивать механизацию процесса.