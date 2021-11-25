Муйский район, Бурятия, 25 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии под лёд провалился очередной автомобиль. Инцидент произошёл примерно в том же месте, где ранее спасателям пришлось вызволять застрявший УАЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

ru.torange.biz Снег и лёд

24 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что при переправе через ручей частично под лёд провалилась «Нива». На помощь выехали спасатели на пожарном автомобиле.

«Прибыв, огнеборцы эвакуировали транспортное средство изо льда и отбуксировали его на берег. Два человека, что передвигались в автомобиле, были в удовлетворительном состоянии», — отметили в ведомстве.

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