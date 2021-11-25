Самара, 25 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Реестр промышленных предприятий Самары, в которых необходимо создать инженерную инфраструктуру для очистки воды, поручил создать глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 24 ноября на заседании общественного совета по экологической безопасности региона в областном правительстве.

ИА REGNUM На промышленном предприятии

Сообщается, что важным вопросом в регионе остается отсутствие локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях Самары.

Азаров поручил сотрудникам профильных ведомств совместно с властями города провести анализ ситуации и составить реестр предприятий, для того, чтобы отдельно с ними работать и обсуждать вопрос возведения необходимой инженерной инфраструктуры.

Глава региона считает, что инертность городских властей и сетевиков в этой сфере во многом сдерживает создание новых промышленных производств и реализацию крупных инвестиционных проектов в регионе.

«У нас Объединенной двигателестроительной корпорацией заявлены проекты строительства нового здания конструкторского бюро, металлургического производства, сборочного цеха. Сдерживающим фактором для реализации масштабного, профильного, отраслевого для нашего региона проекта сегодня является отсутствие инженерной инфраструктуры — очистных сооружений. Буквально вчера разбирали этот вопрос на уровне Министерства промышленности России. Да, это территория завода. Но очистные сооружения, которые предлагаются предприятием, должны работать не только на него, но и на жилые кварталы. Но пока ничего в этом направлении не сделано. А это новый инвестиционный проект, новые рабочие места, в первую очередь, для Самары», — приводит пресс-служба слова Азарова, который поручил областному правительству совместно с властями города комплексно рассмотреть эти вопросы.

Он отметил, что нужно относиться по-хозяйски и работать на опережение, в том числе, во время планирования развития инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре проект по реконструкции очистных канализационных сооружений планируют полностью реализовать в 2023 году.