Москва, 25 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Mil.ru Россия и Армения

Сообщается, что стороны обсудили выполнение обязательств по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, о которых договорились главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев во время трёхсторонних встреч. В пресс-службе отметили, что вопрос поднят в связи новой встречей, назначенной на 26 ноября в Сочи.

«Министры также затронули ряд других актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении российского министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.