Оренбург, 25 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В мэрии Оренбурга принято новоя кадровое решение. Закрыта вакансия замглавы города — руководителя аппарата администрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

На должность с 25 ноября назначена Татьяна Климантова. Ранее она работала председателем избирательной комиссии Оренбурга.

Напомним, пост заместителя главы города — руководителя аппарата администрации освободился в конце сентября 2021 года. После отставки мэра Владимира Ильиных трудовой договор не продлили с Дмитрием Бевзом.