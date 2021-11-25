Чебоксары, 25 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В столице Чувашии возведение ряда учреждений образования затягивается из-за роста цен на строительные материалы. На достройку школы в микрорайоне Садовый нужно ещё 500 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.

Cap.ru Строительство образовательного учреждения в Чебоксарах

Строящаяся школа в Садовом рассчитана на 1650 мест. Власти заявляют, что на «экспертной оценке» остаётся проектно-сметная документация, предварительно стоимость строительства образовательного учреждения возрастёт на 500 млн рублей.

«Но и эта цена не окончательная, так как проектно-сметная документация ещё находится на экспертной оценке. Виной всему многократное увеличение стоимости строительных материалов и выявление дополнительных работ», — отмечается в сообщении.

По заверениям подрядчика, которые приводят в мэрии, проблем с техникой и работниками нет, главный вопрос — корректировка проектно-сметной документации. По словам вице-мэра Чебоксар Ивана Кучерявого, данный вопрос решается совместно с правительством Чувашии.

Напомним, в марте 2021 года власти Чебоксар заявили о расторжении контракта с предыдущим подрядчиком из-за срыва «этапов строительства». Был объявлен новый конкурс, по итогам которого цена контракта по строительству школы в Садовом составила 1 103 106 400 рублей. В июле 2021 года новый подрядчик получил прокурорское предостережение из-за нарушения сроков строительства.

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Отстаёт от графика и строительства детского сада на 240 мест в микрорайоне Благовещенский: по контракту его должны ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, но подрядчик называет новый срок — апрель 2022 года. В мэрии заявляют, что причиной срыва стала сложность проекта и слабая организация работ.

Напомним, что ранее прокуратура Чувашии при проверке данного объекта в Благовещенском выявила «многочисленные нарушения строительных норм».

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Затягивание сроков строительства детских садов в микрорайонах Благовещенский и Университетский-2 чиновники объясняют необходимой корректировкой проектно-сметной документации и ростом стоимости строительных материалов.

Напомним, что в Чувашии из-за капитального ремонта к 1 сентября 2021 года не открылись 17 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление о поддержке строительной отрасли с учётом резкого роста цен на строительные материалы. В частности, будут увеличены расходы на выполнение контрактов.

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