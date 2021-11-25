Вашингтон, 25 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Пятеро сенаторов от Демократической партии не намерены одобрять кандидатуру уроженки Казахской ССР Саулы Омаровой на должность главы Управления финансового контроля США. Об этом они уведомили главу банковского комитета Сената и Белый дом, который выдвинул кандидатуру Омаровой на этот пост, сообщает портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Издание уточняет, что это демократы Джон Тестер (штат Монтана), Марк Уорнер (штат Виргиния) и Кирстен Синема (от штата Аризона), Джон Хикенлупер (от штата Колорадо) и Марк Келли (от штата Аризона).

Несмотря на возражения сенаторов, в Белом доме продолжают поддерживать кандидатуру Омаровой.

«Сауле Омарова подходит на эту должность в высшей степени. Она подвергается несправедливому отношению с самого выдвижения, и республиканцы неприемлемым образом занимаются «охотой на красных» словно при Маккарти (сенаторе от Республиканской партии 1947−1957 года Джозефе Маккарти)», — заявил изданию представитель президентской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выдвинул Сауле Омарову, эмигрировшую из Казахстана в Штаты, на должность контролера валюты в министерстве финансов. Однако её кандидатура вызывает сомнение у некоторых политиков в связи с её высказываниями о сфере финансовых услуг, а также из-за её научной работы «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале», которую она написала, будучи студенткой МГУ.

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Если её кандидатуру на пост контролера денежного обращения утвердит Сенат, то она станет первой женщиной на посту руководителя управления за всю его 158-летнюю историю.

Напомним, Омарова закончила МГУ и стала там работать в 1989 году. В 1991 она по программе обмена уехала в Висконсинский университет. После распада СССР выпускница МГУ приняла решение остаться в США. Здесь она получила докторскую степень по политологии и стала профессором Корнельского университета.